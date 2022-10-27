Нижний Новгород, 27 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Доходная часть бюджета Нижнего Новгорода за 2022 год изменилась, увеличившись на 1 млрд 419 млн рублей. Об этом стало известно в ходе внеочередного совместного заседания городской думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

При этом собственные доходы столицы Приволжья составят чуть больше 310 млн рублей, а через межбюджетные трансферты город получит дополнительные 1 млрд 109 млн рублей.

Одновременно с этим возрастут и расходы нижегородской казны — более чем на 1 млрд 342 млн рублей.

Большая часть этой суммы приходится на затраты на продление Автозаводской линии метро — 1 млрд 28 млн рублей на эти цели обещает предоставить бюджет Нижегородской области.

Остальные расходы включают в себя увеличение зарплаты работникам муниципальных образовательных, культурных и спортивных учреждений, ежемесячные дополнительные выплаты за классное руководство, субсидии метрополитену, закупку оборудования в образовательные организации, ремонт и содержание многоквартирных домов, а также удовлетворение прочих потребностей города.

Таким образом, доходы казны Нижнего Новгорода сложатся на уровне 69 млрд 653 млн рублей, а расходы достигнут 72 млрд 420 млрд рублей. То есть дефицит городского бюджета возрастёт до 2 млрд 767 млн рублей.