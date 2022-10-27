Берлин, 27 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Европейский энергетический кризис заставил многих жителей с наступлением холодов обратиться к более дешевым источникам тепла, таким как дрова. Но по мере того, как все больше людей запасают дрова и древесные гранулы, цены на них резко взлетают, а преступники спешат погреть руки на этой непростой ситуации. Об этом 27 октября сообщает Associated Press.

(сс) sweetlouise Дрова

Ажиотажный спрос на дрова не ограничивается бедными странами, такими как Молдавия, но распространяется на более богатые регионы Европы.

По данным лесной службы Гессена, земли в центральной части Германии, в последнее время дрова часто заказывают люди, которые раньше никогда этого не делали не знают, что их нужно покупать на два года вперед, чтобы успеть достаточно высушить для сжигания в дровяных печах. Кроме того, всё больше людей собирают в лесах валежник, часто не зная, что в Германии это незаконно.

Чешские государственные леса, которые продают дрова только для домашнего потребления, были вынуждены ограничить количество дров, продаваемых частным лицам, для противодействия спекулянтам.

В Польше спрос на мелкое древесное топливо к концу августа вырос на 46%, а на крупные дрова — на 42% по сравнению с прошлым годом. Это произошло еще до наступления осени, когда спрос на дрова самый высокий.

Пресс-секретарь службы государственных лесов Польши Михаль Гзовский сказал, что растут и кражи дров.

В Германии для предотвращения краж департамент лесного хозяйства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия прячет в бревнах GPS-трекеры.

Резкой вспышки крупных краж не произошло, но из-за взлета цен владельцы всё же испытывают тревогу, так как могут понести крупные убытки в случае, если из запасы дров украдут.

Австрийская полиция предупредила о значительном росте числа мошенников, якобы продающих дрова и древесные гранулы через интернет.

Немецкий институт пеллет также предостерег покупателей от поддельных продавцов, которые требуют предоплату, а затем исчезают.

В Великобритании тоже растут цены на дрова. Например, высушенная в печи древесина лиственных пород стоит на 15-20% дороже, чем в прошлом году, и может еще подорожать в случае похолодания.

В Дании спрос на дровяные печи растет вместе со спросом на дрова. Датский торговый сайт DBA сообщил, что за последний год спрос на древесные гранулы вырос более чем на 1300%.