Санкт-Петербург, 27 октября 2022, 14:52 — REGNUM Скоростные поезда «Ласточка», состоящие из десяти вагонов, будут ходить по выходным между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».
Вместительные скоростные электрички туда и обратно будут ходить по выходным дням. Поезда запустят с 29 октября 2022 года. Отправление в Петербурге будет с Московского вокзала.
Жители Петербурга смогут приобрести абонемент «Экскурсионный Новгород» за 1300 рублей. Такой билет даёт право проезда на поезде «Ласточка», а также участия в пешеходной экскурсии «Жемчужина Великого Новгорода».
Напомним, скоростные «Ласточки» связывают Петербург и Великий Новгород с 2013 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске дополнительных поездов в города Северо-Западного федерального округа. Поезда будут ходить в период осенних каникул.
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