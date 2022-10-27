Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Скоростные поезда «Ласточка», состоящие из десяти вагонов, будут ходить по выходным между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Электропоезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вместительные скоростные электрички туда и обратно будут ходить по выходным дням. Поезда запустят с 29 октября 2022 года. Отправление в Петербурге будет с Московского вокзала.

Жители Петербурга смогут приобрести абонемент «Экскурсионный Новгород» за 1300 рублей. Такой билет даёт право проезда на поезде «Ласточка», а также участия в пешеходной экскурсии «Жемчужина Великого Новгорода».

Напомним, скоростные «Ласточки» связывают Петербург и Великий Новгород с 2013 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске дополнительных поездов в города Северо-Западного федерального округа. Поезда будут ходить в период осенних каникул.

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