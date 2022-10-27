Деревня Горбунки, Ленинградская область, , 14:44 — REGNUM Подросток задохнулся угарным газом во время пожара в квартире в деревне Горбунки Ленинградской области, сообщили 27 октября в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пожар в квартире пресс-служба прокуратуры Ленобласти

Пожар произошел 27 октября в квартире на первом этаже жилого дома в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области. После тушения пожара в одной из комнат было обнаружено тело 12-летнего мальчика. По предварительным данным, он умер, отравившись окисью углерода. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следователями проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе — причины пожара и лиц, виновных в произошедшем, а также причин и условий, способствовавших произошедшему», — сообщили в ведомстве.

В свою очередь в прокуратуре Ленобласти уточнили, что возбужденное уголовное дело признано прокуратурой законным. Кроме того, надзорное ведомство также начало проверку, в ходе которой даст оценку всем обстоятельствам произошедшего, а также работе органов исполнительной власти по контролю за состоянием противопожарной безопасности, работы органов системы профилактики и деятельности управляющей компании.