Хабаровск, , 14:30 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

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В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Никита Гребёнкин, Павел Махановский, Вячеслав Грецкий, Ярослав Лихачёв и Сергей Дубакин. У «Северстали» отличились нападающие Игорь Гераськин и Адам Лишка.

На сегодняшний день «Амур» занимает 11-е место в Восточной конференции, на счету команды 18 очков. «Северсталь» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 23 очками.

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