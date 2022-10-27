Краснодар, 27 октября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На заседании Законодательного собрания Краснодарского края избран новый сенатор от Кубани. Им стал Александр Трембицкий. Об этом 27 в своём телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Все 68 депутатов единогласно проголосовали за назначение на эту должность Александра Трембицкого. Он был министром ТЭК И ЖКХ, вице-губернатором продолжал курировать эти вопросы и вопросы транспорта, недавно занял кресло вице-спикера Заксобрания Кубани», — уточнил глава Кубани.

Кондратьев отметил избрание депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Владимира Бекетова («Единая Россия»), который представлял кубанский парламент прошлого созыва в Совете Федерации.