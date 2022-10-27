Ярославль, , 14:38 — REGNUM Два студента и один выпускник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова выиграли три миллиона рублей на реализацию собственных стартапов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Вход в главный корпус ЯрГУ им. П. Г. Демидова Пресс-служба ЯрГУ им. П. Г. Демидова

Махад Исмаилов, Вениамин Манукян и Никита Матасов стали победителями грантового конкурса «Студенческий стартап», в рамках которого студенты могут получить финансовую поддержку на свои инициативы. Каждый получит по миллиону рублей.

Так, например, Махад Исмаилов хочет реализовать проект «Цифровой арт-кластер», предполагающий создание цифровой платформы, на которой будут размещаться виртуальные арт-объекты, прикреплённые к определённым местам в городах. Никита Матасов собирается создать компактный прибор, способный производить различные измерения.

А Вениамин Манукян уже разрабатывает сервис «Voices» — при помощи него граждане смогут принимать участие в общественных инициативах. Всё будет работать на механизмах дополненной реальности — на карте города будут располагаться специальные метки. Проходящие мимо них люди будут получать уведомления на телефон и смогут проголосовать за понравившуюся идею. В первую очередь сервис рассчитан на малые города.