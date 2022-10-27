Екатеринбург, 27 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Свердловском областном суде 25 октября был оглашён приговор по делу бывшего депутата гордумы Артёмовского Геннадия Виноградова и его сына. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей суд признал Геннадия Виноградова виновным в руководстве бандой, которая действовала с 1992 по май 2021 года. Также его признали виновным в убийстве двух лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двоих граждан и в совершении ряда иных преступлений. А его сына осудили за убийство и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Суд назначил им соответственно 15 и 121 лет колонии строгого режима. Под стражу Виноградовых взяли в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.