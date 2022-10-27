Москва, , 14:26 — REGNUM Премьер Британии Риши Сунак дал понять, что продолжит русофобский курс своих предшественников. Об этом 27 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга Захарова напомнила о выступлении британского премьера.

«Мы обратили внимание, что уже в самом первом публичном выступлении он воспроизвел, в том числе и заезженный тезис, о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир», — сказала представитель российского МИД.

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По её словам, новое британское руководство сразу дало понять, что «намерено продолжать русофобский курс своих предшественников».