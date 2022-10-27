Таллин, 27 октября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Эстонские банкиры прогнозируют наступление более тяжелых экономических времен на фоне низкого роста ВВП и рекордной инфляции. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV со ссылкой на специалистов крупнейшего коммерческого финансового учреждения Прибалтики — эстонского филиала шведского Swedbank.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Так, по оценке Swedbank, экономический рост по итогам 2022 года составит в Эстонии всего 0,5% ВВП и останется на месте в 2023 году. В то же время потребительские цены продолжат расти очень быстрыми темпами — на 19% в 2022 году и на 9% в 2023 году.

Резкий рост стоимости жизни подрывает покупательную способность населения и отбрасывает благосостояние населения на годы назад, признали банкиры.

«Покупательная способность населения упадет примерно на одну десятую. Ожидается, что в следующем году цены и зарплаты будут расти примерно одинаковыми темпами и только через год зарплаты снова будут расти быстрее цен. Для выхода из состояния снижения покупательной способности, которое мы наблюдаем в 2022 году, понадобится еще несколько лет», — сообщила старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Она добавила, что, по подсчетам банка, население Эстонии достигнет уровня жизни 2021 года только через пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне стремительного роста цен расходы жителей Эстонии начали съедать их денежные накопления. Вклады домашних хозяйств в стране росли более десяти лет, но статистика Банка Эстонии показывает, что с мая 2022 года объем вкладов постепенно снижается.