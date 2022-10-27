Донецк, , 14:25 — REGNUM Куйбышевский и Кировский районы Донецка, а также населённый пункт Каштановое были обстреляны боевиками ВСУ. Об этом 27 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Каштанового со стороны бандеровских формирований был зафиксирован в 13:55 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Кроме того, указывается, что в 14:05 киевские нацисты выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет правительству РФ и правительствам российских регионов до 31 декабря 2023 года устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика.