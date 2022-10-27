Хабаровск, 27 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ в телеграм-канале опубликовало новое видео о том, как мобилизованные дальневосточники проходят подготовку на полигонах Восточного военного округа.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

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«Люди разные приходят, кто-то уже с опытом. Материалы усваивают. Подразделения будут подготовлены и, безусловно, победа будет за нами», — заверили военные специалисты.

Так, в Хабаровском крае военнослужащие выполняют боевую стрельбу и отрабатывают тактическое перемещение на поле боя.

В Приамурье проводятся занятия по армейской тактической стрельбе.

В Приморье проводятся стрельбы из Т-72Б и БТР-82А.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что большинство мобилизованных в регионе военнообязанных граждан настроены на победу в ходе выполнения задач специальной военной операции.