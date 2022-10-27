Москва, 27 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Для того чтобы гражданин получил статус иноагента, необходимо сочетание двух факторов, отметил сенатор Андрей Климов.

Er.ru Сенатор Андрей Климов

«Для того, чтобы некий человек мог попасть в список «иноагентов» важно сочетание двух ключевых моментов: получение материальной либо иной поддержки от иностранных лиц (структур) и ведение определенных видов деятельности (например, занятие политикой применительно к РФ). Только при сочетании этих факторов Минюст может включить соответствующее лицо в список иноагентов», — отметил сенатор в телеграм-канале.

Он при этом напомнил, что при этом сохраняется право обжаловать данное решение и право на исключение из списка (в случае исключения любого из ключевых оснований). В любом случае речь шла и идёт о небольшом числе лиц и не касается 99,9% наших сограждан, подчеркнул парламентарий.

«От этого тезиса кто-то решил оставить лишь то, что выехавший из РФ может стать иноагентом.

Подобное расширенное толкование тут же стали тиражировать, додумывать, переиначивать. В итоге — лавина звонков понапрасну взбаламученных журналистов и куча нелепых комментариев», — возмущен Климов.

«Но сенсации по сути нет и быть не могло. Закон надо читать, а не дезориентировать публику. Те же, кто работают под иностранным влиянием (где бы они не находились) должны призадуматься, если они же занимаются ещё и политической деятельностью, например», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда Андрей Климов выражал частное мнение, когда говорил о возможном применении закона об иноагентах к гражданам, покинувшим Россию на фоне спецоперации, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать предложение считать всех вернувшихся в Россию иноагентами.