Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Демократическая партия США, которая может потерять то незначительное большинство, которое у нее есть в Конгрессе, обратилась к бывшему президенту США Бараку Обаме с просьбой предотвратить ее поражение, пишет 27 октября Reuters.

Барак Обама Obama White House Archives

Обама, который покинул свой пост в 2017 году, отбыв два срока, поедет 28 октября в штат Джорджия, а затем — в Висконсин, Неваду и Пенсильванию. Эти штаты играют ключевую роль на выборах 8 ноября.

Во всех четырех штатах кандидаты от республиканцев, похоже, набирают силу. Республиканцам нужно получить всего одно дополнительное место в Сенате, чтобы обеспечить контроль над этой палатой, и в качестве главных целей выходят на первый план Джорджия и Невада.

Также ожидается, что республиканцы получат достаточно мест, чтобы возглавить палату представителей США. Удержание обеих палат позволит им заблокировать повестку дня президента Джо Байдена, заблокировать его кандидатов, включая федеральных судей, и начать расследования в отношении его администрации.

Учитывая, что, согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, одобрение Байдена среди избирателей колеблется на уровне 39%, именно бывший президент берет на себя роль приближенного к партии в последние дни. Байден был вице-президентом Обамы два срока.

«Он, вероятно, лучший представитель демократов в колеблющемся государстве, чем Байден, поскольку он более популярен — особенно в конкурирующих штатах — и меньше связан с текущими проблемами в умах избирателей», — сказал Джейкоб Рубашкин, аналитик по выборам Inside Elections в Вашингтон. «Он также более естественный активист.

Попутно Обама попутно посетит еще один штат, Мичиган, где идет серьезная борьба за пост губернатора. Байден, при котором в стране начались проблемы с инфляцией, был почти незаметен в предвыборной кампании. Его предшественники, республиканец Дональд Трамп и Обама, оба провели более дюжины крупных митингов за второй год своего пребывания у власти. Но эти президенты все равно понесли значительные потери в Конгрессе, что подчеркивает политические препятствия, с которыми сейчас сталкивается Байден.

Главной целью Обамы на своем пути, скорее всего, будет мобилизация существующей демократической коалиции — чернокожих избирателей, жителей пригородов с высшим образованием, латиноамериканцев и молодых избирателей — для участия в голосовании, что исторически было проблемой на промежуточных выборах, когда президентская гонка идет полным ходом. не в бюллетене.

«Президент Обама по-прежнему способен объединить базовых демократов, поддающихся убеждению избирателей и мотивировать демографические группы, которые с меньшей вероятностью примут участие в промежуточных выборах, такие как молодежь», — сказал Бен Лаболт, который был пресс-секретарем в ходе успешной кампании по переизбранию первого чернокожего президента в 2012 году.

По данным US Elections Project, явка избирателей побила рекорды на последних двух федеральных выборах и остается высокой в этом году: уже подано более 12 млн досрочных голосов.