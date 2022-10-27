Барнаул, 27 октября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. По случаю принятия Госдумой в первом чтении пакета законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ, женщина-трансгендер Юлия Алёшина, возглавившая было алтайское отделения партии «Гражданская инициатива», заявила о своем уходе из политики. В своем телеграм-канале 27 октября она пояснила:

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ

«Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной. Более года назад коллеги-однопартийцы избрали меня председателем регионального отделения партии «Гражданская инициатива». Мне с единомышленниками удалось реанимировать отделение, которое до этого было на грани самороспуска. Мы активно боролись за права и свободы граждан — выступали против ограничений на посещение общественных мест в зависимости от наличия QR-кодов, призывали допустить на российский рынок вакцины иностранного производства от коронавируса, требовали закрепить ставку психолога во всех российских школах, предлагали увековечить в Барнауле память М. С. Евдокимова и многое другое.

Да, не все получилось и удалось, в том числе потому что действующая власть препятствовала моей политической деятельности. В нарушение действующего законодательства меня не пускали на сессии краевого парламента, отказали в регистрации кандидатом в депутаты Барнаульской городской Думы. И я уверена, что причина в этом моя трансгендерность. С принятием нового дискриминационного закона можно ожидать более серьезного противодействия».

После ухода из политики Юлия Алёшина собирается заняться личными вопросами, в том числе — закончить трансгендерный переход.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Их поддержали все регионы России, включая новые территории. Административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых могут составить до 4 млн рублей.

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