Москва, 27 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Средства ПВО России за сутки уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и шесть снарядов американской РСЗО HIMARS, сообщили 27 октября в Министерстве обороны РФ.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, средства ПВО сбили в воздухе шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области.