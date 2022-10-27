Рига, , 14:20 — REGNUM В Латвии завершил работу 13-й созыв национального парламента Латвии, плакать по которому не будут многие, в том числе и русскоязычное население страны. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальных сетях.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Уходящий парламент войдет в историю как наиболее русофобский, считают в партии и аргументируют свою позицию так: «Приняв в ускоренном порядке более десяти законов, которые разорвали ранее достигнутые договоренности с Россией, парламент очень быстро переключился на местных русскоязычных жителей».

Так, была создана законодательная база для сноса Памятника Освободителям в Риге и других памятников героям и жертвам Второй мировой войны, к которым ежегодно приходили десятки тысяч людей.

Кроме этого, парламент принял в окончательном чтении поправки, которые полностью ликвидируют образование на языках нацменьшинств, несмотря на многочисленные иски в Европейский суд по правам человека, решение по которым судьи должны принять лишь в 2023 году.

Также правящие депутаты, вопреки возражениям Юридической комиссии парламента, попытались принять законопроект о запрете русского языка в публичном пространстве, запретив общаться на родном для более, чем 30% населения языке не только в государственных и муниципальных, но и в коммерческих учреждениях. Правда, добавляют в «Русском союзе Латвии», в последний момент этот законопроект все же «был похоронен» в комиссии, а в новый состав парламента после выборов 1 октября 2022 года уже не перешел.

Однако в наследство 14-му составу парламента страны Сейма от прежнего созыва остались другие не менее скандальные законопроекты, добавили в партии.

Так, к ним можно отнести инициативу о переименовании улиц, связанных с «советизацией» и «русификацией», закон об обязательной военной службе, а также поправки президента к Закону о самоуправлениях, по которым неграждане страны лишаются каких бы то ни было прав на участие в муниципальных советах.

Всего же 13-й созыв парламента Латвии не успел утвердить 145 законов, которыми предстоит заняться уже новым депутатам. «И хоть 14-й Сейм по своему составу заметно отличается от предыдущего, подходы и идеи, вероятно, останутся прежними», — прогнозируют в «Русском союзе Латвии».