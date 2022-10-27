Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Компания из США FedEx Corporation через 18 месяцев построит в Грузии логистический центр площадью 10 тыс. квадратных метров. Об этом 27 октября сообщила журналистам

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Аналога этого проекта в Грузии нет. Логистический центр будет обслуживать перевозки FedEx, но его ключевая и важная функция заключается в том, что проект будет предоставлять логистические услуги малым и крупным компаниям, работающим в Грузии», — сказала исполнительный директор «Информационно-коммуникационных систем» Нино Ментешашвили.

Она отметила, что компании смогут пользоваться складскими помещениями центра, что сократит их затраты и упросит управление бизнесом. В новом центре также планируется использование электронных платформ, товар будут поставлять без участия магазинов.

Стоит отметить, что значимость Грузии как транзитной страны значительно выросла после введения антироссийских санкций. Через неё были перенаправлены многие маршруты, которые ранее проходили через страны ЕС.