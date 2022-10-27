Каменский район, Ростовская область, , 14:18 — REGNUM В ночь на 27 октября на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Столкновение случилось на месте проведения дорожных работ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Предположительно, в 00:10 мск на участке автодороги в Каменском районе водитель автобуса Setra, в котором находились шесть человек, наехал на бетонные ограждения в месте проведения дорожных работ по реконструкции моста, затем по инерции наехал на стоящий грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате дорожной аварии пострадал водитель автобуса.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.