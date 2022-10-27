Москва, , 14:19 — REGNUM Четыре пункта управления ВСУ поражены в ДНР, Харьковской и Херсонской областях в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии России. Об этом сообщает 27 октября Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пункты управления киевских войск находились у населённых пунктов Степовая Новосёловка Харьковской области, Колодези ДНР, Трифоновка и Андреевка Херсонской области.

Также поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

Читайте также: ВС России уничтожили свыше 120 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении