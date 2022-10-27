Москва, 27 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет правительству РФ и правительствам российских регионов до 31 декабря 2023 года устанавливать дополнительные случаи закупки у единственного поставщика, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Законом также уточняются случаи осуществления закупки у единственного поставщика для целей обеспечения обороны и безопасности государства. Их смогут осуществлять федеральные ведомства, перечень которых утвердит правительство РФ. Эти ведомства и Минобороны РФ смогут также осуществлять закупки у единственного поставщика в целях проведения специальной военной операции.

Правительство также сможет устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов осуществления закупок, информация о которых не будет размещаться в открытом доступе.

Для органов в сфере внешней разведки, обороны и безопасности до 1 января 2024 года не будет распространяться предельный размер годового объёма закупок у единственного поставщика в 50 миллионов рублей, если указанные органы проводят закупки для нужд специальной военной операции, выполнения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия терроризму.