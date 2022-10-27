Москва, , 14:15 — REGNUM Молдавским властям необходимо прекратить заниматься откровенной русофобией. Об этом 27 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе брифинга она не стала комментировать действия властей по подавлению протестов в Кишинёве, отметив, что «давать оценки тому, насколько преследование оппозиции и силовые разгоны мирных акций вписываются в понятие демократии».

«Но я хотела бы отметить другое — то, что касается нас. К сожалению, упомянутые события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны. А она, в принципе, граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, «террористическим режимом», — сказала она.

По словам Захаровой, Москва фиксирует подобные заявления, и они не останутся без реакции.

Представитель МИД подчеркнула, что настоящую угрозу для Молдавии представляет не Россия, а некое военно-техническое «содействие» Запада, которое направлено на обеспечение интересов самого Запада.

«Прекратите заниматься откровенной русофобией, у нас не будет необходимости всё это комментировать», — обратилась Захарова к руководству Молдавии.