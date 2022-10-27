Москва, , 14:14 — REGNUM Попытки наступления киевских нацистских формирований на краснолиманском направлении были остановленными военными Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 27 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в результате огневого поражения со стороны военных ВС РФ было уничтожено свыше 120 киевских боевиков, а также три танка, четыре боевые бронемашины и четыре пикапа.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что все атаки вооружённых формирований киевского нацистского режима на купянском направлении были успешно отражены российскими военными, при этом было уничтожено до 60 боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ