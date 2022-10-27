Южно-Сахалинск, , 14:14 — REGNUM Военнослужащие разведывательного подразделения на Сахалине 27 октября получили сигнал о высадке на одном из островов Курильской гряды условных террористов, которые намерены устроить диверсию на стратегически важном объекте, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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В район высадки условного противника на вертолётах Ми-8АМТШ выдвинулась десантно-штурмовая группа. Разведчики после высадки с вертолётов выполнили скрытное перемещение и приступили к поиску условного противника, который был уничтожен при обнаружении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке боевые пловцы провели профилактический осмотр мест базирования кораблей и судов Тихоокеанского флота.