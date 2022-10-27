Пекин, , 14:13 — REGNUM Бывшему заместителю генерального директора китайской компании China Grain Reserve Group (Sinograin) Сюй Баои, предъявлены обвинения во взяточничестве, неисполнении служебных обязанностей и инсайдерской торговле, сообщает 28 октября агентство Синьхуа.

Юань Scmp.com

Дело Сюя было подано в Народный суд промежуточной инстанции Датуна в провинции Шаньси на севере Китая. Прокуратура обвинила Сюя в том, что он воспользовался своим различным положением, чтобы получить выгоду для других, и получил взамен огромную сумму денег и ценностей. Его также обвинили в безответственности как сотрудника государственного предприятия и причинении огромных убытков государственным интересам.

В обвинительном заключении ему также инкриминировалось незаконное получение информации о сделках на фондовой бирже до ее публикации и указание другим лицам проводить соответствующие операции.