Москва, , 14:13 — REGNUM Две атаки на позиции российских войск предприняли подразделения киевского режима на николаево-криворожском направлении. Обе атаки отбиты, сообщает Минобороны России 27 октября в ежедневной сводке о ходе спецоперации в б. УССР.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Две усиленные ротные тактические группы ВСУ, уточнили в ведомстве, предприняли атаки в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. Их наступление сорвано в результате огневого поражения.

«Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. Уничтожено более 60 военнослужащих [киевского режима], шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей», — говорится в сообщении.

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