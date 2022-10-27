Москва, 27 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак продолжит русофобский курс предшественников. Это стало понятно из его первого публичного выступления. Об этом сегодня, 27 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

gov.uk Риши Сунак

«Попытка нового премьер-министра Британии возложить на Москву вину за многочисленные ошибки в экономической программе консерваторов должна просто насторожить подданных Британии», — считает Захарова.

Представитель МИД РФ, порекомендовала Лондону объективно взглянуть на ситуацию, которая скалывается внутри Соединенного королевства, заняться решением насущных проблем в британской экономике.

Как сообщало ИА REGNUM, новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили перспективы сотрудничества Лондона и Брюсселя в общем ответе на «вторжение» России на территорию б. УССР.

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