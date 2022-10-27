ВС России сбили в Запорожской области вертолет Ми-8 ВСУ
Москва, 27 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили в Запорожской области вертолет Ми-8 ВСУ, сообщили 27 октября в Министерстве обороны РФ.
Вертолет Ми-8
«В районе населенного пункта Новотроицкое Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил [киевского режима]», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало кадры разбитой военной бронированной техники ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.
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