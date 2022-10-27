Челябинск, 27 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. В Челябинске 67-летний водитель машины скорой помощи отдан под суд нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение здоровью человека тяжкого вреда. Обвинительное заключение уже утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

Авария произошла ранним утром 16 февраля. По данным следствия, в автомобиле экстренно перевозили пациентку. При этом специальный звуковой сигнал не был включён. В результате машина выехала на перекрёсток улиц Воровского и Курчатова на красный сигнал светофора и там столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer.

В результате произошедшего пассажир автомобиля скорой помощи получил тяжёлый ушиб головного мозга, перелом носа со смещением и множественные повреждения внутренних органов. Вину признал вину в полном объёме. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.