Вашингтон, , 15:02 — REGNUM В прошлом месяце китайско-российская совместная надводная группа подошла к острову Кыска на Аляске. Годом ранее несколько китайских военных кораблей вошли в исключительную экономическую зону США у берегов Аляски. Эти неоднократные испытания американской решимости должны вызвать тревогу в Вашингтоне. Об этом в заявил американский сенатор-республиканец Роджер Уикер в статье, опубликованной в Defence News.

Американский тяжелый ледокол «Polar Star» Www.korabli.eu

«Проекция силы наших соперников в полярных регионах опережает нашу собственную. Как самопровозглашенная «околоарктическая держава» Китай работает над созданием «Полярного Шёлкового пути» — экономической и военной инфраструктуры по всей Арктике. Тем временем Россия развивает свои и без того внушительные возможности в регионе», — пишет Уикер.

По его словам, если Россия и Китай достигнут своих целей, Арктика станет «театром военных действий». Потеря превосходства на Крайнем Севере может привести к исключению США из региона в военном и экономическом плане. Соединённые Штаты уже застигнуты врасплох, поскольку мало инвестируют в арктические силы.

«Например, объединённый ледокольный флот наших противников превосходит наш в соотношении 25:1», — отметил политик.

Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что оборонно-промышленная база США будет «начинать с нуля», чтобы развернуть возможности и силы в регионе.

«Сегодня только одна верфь в Соединённых Штатах строит полярные ледоколы, и мы собираемся построить только три важнейших судна к 2030 году. Без постоянных инвестиций в эти мощности мало надежды на сохранение долгосрочного влияния США в регионе», — добавил Уикер.

Напомним, 7 октября 2022 года Белый дом США представил новую стратегию по развитию в Арктике на 10 лет, назвав четыре её «столпа»: безопасность, изменение климата и защита окружающей среды, устойчивое экономическое развитие, а также международное сотрудничество.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Соединённые Штаты Америки выразили желание построить три новых ледокола для освоения Арктики.

Читайте также: США планируют построить три новых ледокола для освоения Арктики