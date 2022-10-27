Пекин, , 14:11 — REGNUM Китайский университет разработал бионический летательный аппарат с машущими крыльями, продолжительность непрерывного полета которого составляет 123 минуты, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Бионический летательный аппарат, разработанный Северо-Западным политехническим университетом, имитирует взмах крыльев птиц и способен летать на большие расстояния. По данным университета, аппарат может запускаться вручную и скользить вниз к земле при высокой степени мобильности.

Он выполнил более 3000 полетных заданий в более чем 20 регионах по всей стране на максимальной высоте 4300 метров над уровнем моря, сообщили в университете, добавив, что он способен летать при температуре от минус 10 градусов по Цельсию до 40 градусов по Цельсию при умеренном бризе и при небольшом дожде и снеге.

За последние 20 лет исследователи из университета разработали различные бионические летательные аппараты и получили более 100 официальных патентов на свои изобретения.