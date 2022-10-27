Таллин, , 14:10 — REGNUM

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Бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус больше не будут проводиться в Эстонии даже для пожилых людей и групп риска. Об этом сообщил Департамент здоровья страны.

Если в начале пандемии коронавируса всех людей с подозрением на заражение Covid-19 отправляли на ПЦР-тест, то с весны 2022 года семейные врачи сосредоточились только на группах риска и пожилых людях.

С 31 октября 2022 года прекращается и ПЦР-тестирование, финансируемое Департаментом здоровья по направлению семейного врача, для пожилых людей и групп риска.

«Сегодня департамент использует другие способы прогнозирования рисков, и потребность в массовом тестировании групп риска отпала», — пояснила решение ведомства заместитель гендиректора департамента Мари-Анне Хярма.

В дальнейшем для оценки распространения коронавируса будет внедрено выборочное тестирование (дозорный мониторинг) с помощью семейных врачей.