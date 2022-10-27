Уфа, , 14:11 — REGNUM Мемориальную доску воину Эдуарду Ишназарову, который героически погиб выполняя задачи спецоперации на территории б. УССР, установили в колледже Башкирии. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба администрации г. Стерлитамака.

Память Максим Цуканов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

Сообщается, что в химико-технологическом колледже г. Стерлитамака состоялось открытие мемориальной доски военнослужащему Эдуарду Ишназарову. В 2016 году герой стал выпускником этого образовательного учреждения.

Участники мероприятия почтили память военнослужащего минутой молчания.

Читайте также: В Башкирии увековечили память двух участников спецоперации