Томск, , 14:09 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Томской области одобрили изменение порядка выборов мэра областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Томск Tomsk.gov.ru

Инициаторами внесения поправок стали три общественные организации — Томская городская общественная организация ветеранов, Союз работодателей региона и Федерация профсоюзов Томской области.

Спикер облдумы Оксана Козловская в ходе обсуждения напомнила, что в большинстве российских регионов «идут по пути конкурсных процедур при избрании глав муниципалитетов», как и во всех муниципалитетах Томской области, кроме Томска.

Ранее в поддержку отмены прямых выборов мэра выступил и губернатор Владимир Мазур. В результате большинство депутатов (34 — «за», «3» — против, «2» — воздержались) проголосовали за принятие поправок и переход на конкурсную процедуру выборов мэра Томска.

Читайте ранее в этом сюжете: Томский губернатор поддержал отмену прямых выборов мэра Томска