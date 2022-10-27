Шанхай, Китай, , 14:08 — REGNUM Китайский исследовательский ледокол «Сюэлун-2», или «Снежный дракон-2», отправился из Шанхая в 39-ю антарктическую экспедицию Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Китайский ледокол «Сюэлун» Barentsobserver.com

В общей сложности 255 исследователей проведут исследования в области состава атмосферы, водной среды, осадочной среды и экосистемы на Южном полюсе и прибудут двумя партиями, вторая партия отправится 31 октября 2022 года. Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.

При общей длине около 122 метров, ширине около 22 метров, расчетном водоизмещении почти 14 000 тонн и запасе хода 20 000 морских миль «Сюэлун-2» является первым китайским ледоколом собственного производства для полярных исследований.

В общей сложности 255 исследователей проведут исследования в области состава атмосферы, водной среды, осадочной среды и экосистемы на Южном полюсе и прибудут двумя партиями, вторая партия отправится 31 октября 2022 года.

Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.