Шанхай, Китай, 27 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Китайский исследовательский ледокол «Сюэлун-2», или «Снежный дракон-2», отправился из Шанхая в 39-ю антарктическую экспедицию Китая, сообщает 26 октября агентство Синьхуа.

Barentsobserver.com Китайский ледокол «Сюэлун»

В общей сложности 255 сотрудников проведут исследования в области состава атмосферы, водной среды, осадочной среды и экосистемы на Южном полюсе. Они прибудут двумя партиями, вторая партия отправится 31 октября 2022 года. Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.

При общей длине около 122 метров, ширине около 22 метров, расчетном водоизмещении почти 14 000 тонн и запасе хода 20 000 морских миль «Сюэлун-2» является первым китайским ледоколом собственного производства для полярных исследований.