Казань, 27 октября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Татарии официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Данные сведения с 1 февраля 2022 года вносятся в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, сообщает Росреестр по РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ветхое жилье

Узнать информацию о состоянии объектов недвижимости можно в выписке из ЕГРН. Раньше такие сведения предоставлялись только по официальному запросу в органы местного самоуправления, пояснила заместитель руководителя управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«Перед покупкой недвижимости мы всегда рекомендуем ее проверить. Запросив выписку из ЕГРН, можно узнать очень полезную информацию: не наложен ли на объект недвижимости арест, не находится ли он в территориальной зоне, где ограничено или запрещено строительство, и так далее. Благодаря нововведениям этого года теперь также можно оперативно узнать о физическом состоянии приобретаемого жилья, насколько оно пригодно для проживания», — добавила представитель регионального управления Росреестра.

Как сообщало ИА REGNUM, до 2030 года Росреестр планирует перейти только на электронное взаимодействие с застройщиками и кредитными организациями. Уже в 2024 году регионы Поволжья станут участниками пилотного проекта по переходу на полное взаимодействие с юридическими лицами в электронном виде.

Читайте также: Госдума вводит возможность техобследования дома перед капремонтом