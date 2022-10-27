Кишинёв, 27 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. На центральном рынке Кишинёва на фоне энергетического кризиса, разразившегося в Молдавии, резко вырос спрос на свечи, фонари, лампады и керосиновые лампы. Об этом 27 октября сообщает телеканал TV8.

edenirocha Свечи

Как рассказали журналистам продавцы, цены на данный товар за последние дни выросли примерно на 20%. Многие покупают керосин.

«Часто спрашивают про фонари. Все боятся, что электричества не будет, поэтому спрос на фонари вырос в этом году. Даже, если подорожали, всё равно покупают», — сказал журналистам один из продавцов.

Напомним, за последний год газ поставляемый в Молдавию из России подорожал в несколько раз на фоне охлаждения отношений Кишинёва и Москвы. Кроме того, в октябре сократились поставки электроэнергии из Приднестровья, так как там не могут вырабатывать электричество в прежних объёмах из-за сокращения Киевом объёмов транспортировки российского газа по территории б. УССР.