Москва, 27 октября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, сообщили 27 октября в Министерстве обороны РФ.

mikegi Взрыв

«В районе города Павлоград Днепропетровской области уничтожено оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России опубликовало кадры разбитой военной бронированной техники ВСУ подразделениями Воздушно-десантных войск в зоне проведения специальной военной операции.

Читайте также: Минобороны России опубликовало кадры разбитой военной техники ВСУ