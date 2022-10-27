Москва, , 14:06 — REGNUM Атаки вооружённых формирований киевского нацистского режима на купянском направлении были успешно отражены российскими военными, при этом было уничтожено до 60 боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ. Об этом 27 октября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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Уточнятся, что на купянском направлении враг силами до двух усиленных наёмниками ротных тактических групп попытался атаковать позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области.

«Все атаки отражены. Уничтожено до 60-ти [киевских] военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что марьинское направление остаётся одним из самых сложных в регионе.