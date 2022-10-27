Чебоксары, 27 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Чувашии в администрациях муниципальных образованиях вводят новую должность — советника сити-менеджера по работе с молодёжью. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM , данное решение принято 27 октября на сессии Госсовета республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Инициаторами законопроекта стали депутаты-единороссы Владимир Викторов, Андрей Марушин и Николай Малов. Они предложили внести поправки в республиканский закон о муниципальной службе в Чувашии.

Как следует из документа, в реестр должностей муниципальной службы предлагается включить новую должность — советника главы администрации муниципального округа, городского округа по работе с молодёжью. Отмечается, что его основной задачей будет «продвижение передовых молодёжных инициатив и содействие их быстрой реализации».

«Проект закона разработан в целях создания условий для развития форм и методов реализации эффективной молодёжной политики, поддержки социально значимых инициатив и программ, направленных на улучшение ситуации в сфере молодёжной политики», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии поддержали данный законопроект.

Напомним, что в Чувашии прошла административная реформа, в рамках которой 21 район преобразован в муниципальные округа.

Как сообщало ИА REGNUM , в республике планируется внести изменения в Конституцию Чувашии, в том числе расширив полномочия главы региона.

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