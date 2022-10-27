Магас, 27 октября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Ингушетии отмечаются существенные успехи в борьбе с безработицей. Власти региона достигли определенных улучшений в этой сфере благодаря в том числе снижению уровня теневой занятости и вовлечению безработных в предпринимательскую деятельности, сообщил 26 октября в ходе совещания по снижению уровня теневой занятости под председательством полпреда президента России в СКФО глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

«В регионе на 31% уменьшилось количество жителей, зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занятости населения (на сегодня их количество составляет 26,7 тысяч человек). Уровень регистрируемой безработицы также снизился на пять процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10%», — заявил Калиматов.

Как отметил глава Ингушетии, в 2021 году численность занятых в малом и среднем бизнесе в 1,7 раза превысила плановое значение, число зарегистрированных самозанятых граждан превысило план в 4,7 раза, а показатель по работникам индивидуальных предпринимателей и юридических лиц продемонстрировал превышение в 1,5 раза.