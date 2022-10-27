Файзабад, Афганистан, 27 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана в эти дни идут ожесточённые бои между силами Фронта национального сопротивления и группировкой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые не имеют равных за последний год. Этим и предшествующим событиям посвящён обзор «Шафакна».

(сс) Julian-G. Albert Файзабад

Бои идут как минимум в трёх уездах Бадахшана

По данным местных источников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили в Бадахшан многотысячный контингент войск и применяют все средства, имеющиеся у них.

Провинция Бадахшан, граничащая с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем, имеет особое значение для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и многие высокопоставленные представители этой группировки регулярно посещали эту провинцию за прошедший год.

Фронт национального сопротивления Афганистана также имеет сильные позиции в Бадахшане, и эта провинция считается одной из основных баз этого фронта.

Если в прошлом году средоточием усилий фронта и основным центром конфликта была провинция Панджшер, то сейчас напряженность в Панджшере в некоторой степени спала, и конфликт постепенно переместился в северные провинции Афганистана.

Расширение диапазона сопротивления

С тех пор, как радикалы взяли под свой контроль Афганистан, сопротивление им с каждым днём нарастает, и его география расширяется.

Из-за репрессивной политики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении непуштунских этнических групп недовольство правлением движения растет с каждым днём и люди всё больше задумываются о вооружённом сопротивлении.

Сопротивление началось в провинции Панджшер, а затем распространилось на регион Андараб провинции Баглани, провинции Тахар, Сарипуль и Бадахшан, и не исключено, что в ближайшем будущем сопротивление начнётся и в других провинциях.

Расширение масштабов сопротивления на севере Афганистана, всегда игравшего решающую и определяющую роль в афганской политике и особенно в войнах, может стать серьёзным вызовом господству талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, и шансы на их устранение от власти в стране постепенно растут.

Недавно в Евросоюзе также заявили, что сейчас многие в Афганистане надеются на смену режима, и выживание радикальной группировки стоит перед серьёзными вызовами.

Эти комментарии показывают, что большинство афганцев пришли к выводу, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может управлять страной, и что гнёту группировки нужно положить конец.

Несомненно, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не изменят своего подхода к управлению, в короткие сроки они станут свидетелями всеобщего восстания в стране и будут навсегда отстранены от власти.

Продолжение убийств военнопленных

С 15 августа 2021 года в некоторых частях страны продолжается война против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и теперь она с каждым днём становится масштабнее.

Обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с военнопленными противоречит всем международным законам и общепринятым мировым нормам и может считаться военным преступлением.

По сообщениям источников, недавно в ходе боёв в Бадахшане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли не менее 22 военнопленных, у которых были связаны руки, и обезглавили одного человека.

Такое обращение с военнопленными — это подход террористической группировки, которая не связана никакими законами и принципами, и которая в течение последних 20 лет убивала, расстреливала и обезглавливала невинных жителей Афганистана.

Партия «Исламское общество Афганистана», одна из видных партий страны, в ответ на убийство военнопленных боевиками заявила, что «народ Афганистана может какое-то время терпеть политику и угнетение со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но, несомненно, этому потоку крови и преступлений придёт конец».

Эта реакция свидетельствует о том, что сейчас различные политические группы в Афганистане пришли к выводу, что пути диалога с радикалами постепенно сводятся к нулю, и не остаётся другого выхода, кроме вооружённого сопротивления.

Вне всякого сомнения, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно нести ответственность за незаконные убийства и расстрел мирных жителей в Бадахшане, Панджшере, Балхабе, Бехсуде и других районах страны.

Мировое сообщество и международные институты должны оказать давление на должностных лиц группировки, а люди, причастные к этим преступлениям, должны предстать перед международным судом, чтобы обеспечить справедливость для жертв войны.

Любое примирение с незаконным поведением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является притеснением и преследованием жертв двадцатилетней войны и кровопролития в Афганистане.

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