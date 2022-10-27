Монреаль, Канада, , 14:04 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой не будет внесена ясность. Об этом 27 октября заявил глава WADA Витольд Банька.

Камила Валиева Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что если вопрос не будет решён в кратчайшие сроки, то оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в CAS», — написал Банька в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) попросил РУСАДА раскрыть детали по делу 16-летней Валиевой, которая находится в статусе защищённого лица.

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