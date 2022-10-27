Монреаль, Канада, 27 октября 2022, 14:04 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если в допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой не будет внесена ясность. Об этом 27 октября заявил глава WADA Витольд Банька.

Камила Валиева
Камила Валиева
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«WADA обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что если вопрос не будет решён в кратчайшие сроки, то оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в CAS», — написал Банька в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный олимпийский комитет (МОК) попросил РУСАДА раскрыть детали по делу 16-летней Валиевой, которая находится в статусе защищённого лица.

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