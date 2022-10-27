Екатеринбург, 27 октября, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области направили официальное предостережение от разглашения гостайны трём свердловским госслужащим. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным регионального УФСБ, чиновники хранили секретные данные таким образом, при котором с ними могли ознакомиться посторонние лица. Своими действиями они создавали угрозу для разглашения гостайны.

Предостережения направлены двум работником свердловского минтранса и сотруднику филиала Научно-исследовательского института.