Москва, , 14:03 — REGNUM В последние годы экономическое сотрудничество Китая и США находилось на самом худшем уровне за время его существования, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Взаимный торговый конфликт, начавшийся еще во времена президентства Дрнальда Трампа, существенно сузил формат и направления взаимной торговли двух стран. Усиление торговой напряженности и введение санкций в отношении технологический компаний Китая не прекратились и с избранием президентом США Джо Байдена.

Более того, эскалация напряженности вышла на новый этап и приобрела совершенно новые формы. Грядущее замедление роста мировой экономики, которое коснется как США, так и Китая, учитывая их ведущую роль в глобальных цепочках поставок, продолжит негативно сказываться на уже замедляющейся мировой торговле.

Это ставит новые вызовы с точки зрения возможностей экономического роста, одна из которых — в сохранении сложившихся трендов и структуры экономического сотрудничества.

Очевидно, что сбои в американо-китайских отношениях наносят вред не только двум странам, но и остальному миру, взаимосвязанному с Китаем и США по ключевым глобальным цепочкам создания стоимости. Кроме того, в последние десятилетия именно интеграция Китая в мировую экономику и в международную торговлю в частности, способствовала снижению цен на многие промышленные товары.

В нынешних условиях это могло бы послужить ключевым фактором ограничения глобальной инфляции. Поэтому в будущем Китаю и США необходимы экономические отношения, в основе которых будет лежать избежание конфликтов и конфронтации.

Пока же США пролонгируют торговую войну с Китаем, что выражается в установлении все новых тарифов в отношении китайского экспорта, не соответствующих правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а также расширяя список санкций в отношении китайских предприятий.

Сюда же следует добавить воздействие на отношения двух стран ситуации в б. УССР, а также их расходящиеся позиции по «тайваньскому вопросу». Менталитет холодной войны и активная позиция США по сдерживанию Китая могут сослужить плохую службу для рационального экономического взаимодействия стран.

В мире больше нет стран, как Китай и США, чьи экономические связи были такими тесными и объемными. Даже с учетом тарифов США в отношении экспорта Китая, объем их взаимной торговли продолжает расти, а компании США планируют наращивать инвестиции в экономику Китая.

Кроме этого, важна роль двустороннего сотрудничества в решении глобальных проблем, в частности, в постпандемическом восстановлении мировой экономики, решении проблем изменения климата.

Стратегия открытости миру, которой придерживается Китай в последние десятилетия, сегодня существенно упрочнила позиции Китая в мировой архитектуре, и это также необходимо принимать во внимание.

Пока же речь идет не о сотрудничестве, а о соперничестве Китая и США, по мере того, как мир постепенно стремится к многополярной конфигурации нового качества, основной чертой которой выступает конфликтность. Поэтому контекст американо-китайских отношений в ближайшее время будет развиваться в рамках отсутствия глобального порядка», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай и США должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, способствовать повышению стабильности в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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