Москва, 27 октября, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект об инвестквотах на вылов биоресурсов после принятия в первом чтении будет направлен в регионы для сбора отзывов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в закрытой для СМИ части пленарного заседания.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Володин отметил, что после рассмотрения в первом чтении законопроект будет на месяц отправлен в рассылку в регионы для отзывов и предложений, которые будут учтены при подготовке ко второму чтению, проинформировали в пресс-службе Госдумы. Одновременно будет создана согласительная комиссия. В нее войдут представители регионов, Государственной думы, Совета Федерации и правительства. Задача комиссии — проработать все замечания и обеспечить развитие рыбной отрасли и регионов Дальнего Востока.

«Есть понимание, что это крайне важный законопроект. Он касается регионов, людей, защиты наших национальных интересов. Много примеров, когда бизнес получает квоты на вылов, а сам при этом находится за пределами нашей страны. Переводит деньги в офшоры, не вкладывает в развитие регионов Дальнего Востока. Эту ситуацию необходимо менять», — подчеркнул Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении обсуждает законопроект, которым предусматривается второй этап механизма выделения инвестиционных квот, что предполагает выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов (ОДУ) рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% ОДУ определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% ОДУ таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.