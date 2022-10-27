Париж, 27 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр приветствовал очень хорошие результаты нефтяной группы TotalEnergies, настаивая на «гордости» иметь «большую энергетическую компанию», сообщает Le Parisien.

European People's Party Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр

«Когда французская компания преуспевает, я думаю, что мы все должны быть довольны этим успехом, и мы все должны гордиться тем, что у нас есть такая крупная французская энергетическая компания, как Total», — заявил Бруно Ле Мэр.

Министр напомнил, что результаты TotalEnergies позволили продлить до середины ноября скидку на топливо в размере 20 центов за литр от TotalEnergies на своих АЗС.

По словам Брюно Ле Мера, эти результаты также позволяют TotalEnergies «повысить зарплату» и «подарить сотрудникам 13-й месяц».

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяная группа, пострадавшая от забастовки в течение нескольких недель, объявила о чистой прибыли в размере $6,6 млрд в третьем квартале. TotalEnergies заработала $17,3 млрд прибыли за девять месяцев, больше, чем за весь прошлый год ($16 млрд).

Читайте также: TotalEnergies объявила о чистой прибыли в $6,6 млрд