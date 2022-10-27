Таллин, 27 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Председатель правления компании «Эстонский газ» (Eesti Gaas) Маргус Каазик подтвердил информацию о том, что с декабря 2022 года Eesti Gaas снизит цену гибкого пакета для частных клиентов на 35%.

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, решение объясняется заметным снижением цен на мировом рынке, чему способствовали теплая погода, заполненные газохранилища в Евросоюзе и снижение потребления газа.

«Как долго продлится такой переизбыток газа в Европе, сейчас сказать сложно. Вероятно, момент истины наступит с приходом холодов и увеличением спроса», — отметил Каазик. Он выразил надежду, что быстро развивающаяся в регионе Балтийского моря инфраструктура СПГ-портов поможет снизить высокую цену на газ и удержать ее на приемлемом уровне.

«Газа в мире достаточно, причем по разумной цене, вопрос сегодня в способности Европы и, в частности, нашего региона принять этот газ, а также в долгосрочных контрактах с поставщиками», — добавил Каазик.

По его мнению, ценовой пик на газ в Европе пройден.