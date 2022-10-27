Москва, 27 октября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на реализацию военнослужащими прав на жилищное обеспечение в рамках накопительно-ипотечной системы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Согласно закону, участникам, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, в том числе льготном исчислении, предоставляется возможность получить средства с именного накопительного счета в период прохождения военной службы, но не более одного раза год.

Солдаты, сержанты, включенные в реестр участников накопительно-ипотечной системы, до поступления в высшие военно-учебные заведения из реестра не исключаются и продолжают участие в накопительно-ипотечной системе в период обучения.

Кроме того, военнослужащим, которые принимают или принимали участие в боевых действиях, операциях, боевых заданиях, получают право на заключение с уполномоченным федеральным органом договора целевого жилищного займа с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Сейчас они имеют такое право не ранее 3 лет с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы.